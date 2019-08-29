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29.08.19 20:10

Новий міністр оборони Загороднюк хоче завершити "апгрейд" української армії до стандартів НАТО

Призначений сьогодні міністром оборони Андрій Загороднюк назвав головні пріоритети своєї роботи на посаді міністра оборони.

Новий міністр оборони Загороднюк хоче завершити "апгрейд" української армії до стандартів НАТО

Про це йшлося під час його виступу на засіданні Верховної Ради, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Пріоритет номер один - повернути державну політику обличчям до простого військовослужбовця. Дуже гостро стоїться питання комплектації, звільнень, спецзабезпечення, дисципліни. І наскільки військовослужбовці бачать себе у ЗСУ", - сказав він.

Також Загороднюк наголосив, що слід нарешті перейти від слів до діла - до реформування, "нам треба дійсно перетворити армію до стандартів НАТО".

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Третій пріоритет - це, за його словами, пріоритет доброчесності. "Всі знають, що в армії крадуть, і люди стомились від цієї проблеми. Армія має бути без корупції", - наголосив він.

За словами Загороднюка, функція Міноборони - "щоб наші громадяни могли спати спокійно".

Як повідомлялося, 44-річний Андрій Загороднюк - екскерівник проектного офісу реформ Міноборони. Навчався в Київському національному університеті імені Шевченка, Університеті Уарвік і в Оксфордському університеті. Має більш як 16 років досвіду роботи на керівних посадах в гірничовидобувній і виробничій галузях. З 2014 року - громадський активіст, волонтер Збройних сил України. 5 липня 2019 року був призначений позаштатним радником Президента Володимира Зеленського.

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