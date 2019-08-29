Тристороння контактна група провела відеоконференцію "із запрошенням представників ОРДЛО", - Оліфер

Про це написала в Facebook прессекретарка представника України в ТКГ, другого президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер, інформує Цензор.НЕТ.

"З ініціативи української сторони відбулася відеоконференція Тристоронньої контактної групи із запрошенням представників ОРДЛО", - написала вона.

За словами Оліфер, ремонт моста неможливо почати, поки не будуть демонтовані фортифікаційні споруди і прапор "квазіугруповань ОРЛО".

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"СММ ОБСЄ констатувала: НЗФ ОРЛО не виконали взятих на себе зобов'язань із демонтажу фортифікаційних споруд, натомість встановили на цій ділянці контейнер, навколо якого шини з піском, які фактично стали ще однією фортифікаційною спорудою, встановленою всупереч рамковим рішенням ТКГ", - додала вона.

Українська сторона почала підготовчі роботи для відновлення моста і готова працювати цілодобово в режимі 24/7, щоб всі роботи були завершені до кінця осені, додала Оліфер.

"Українська сторона закликала ОБСЄ і РФ забезпечити належні умови для ведення ремонту", - підсумувала вона.