США найближчим часом вирішать питання про розмір військової допомоги Україні, - Болтон

Про це радник з національної безпеки США Джон Болтон заявив журналістам у Мінську, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У нас буде відповідь на це питання в найближчому майбутньому", - сказав Болтон.

Він зазначив, що в минулому і зараз у США є дуже широке співробітництво в сфері оборони з Україною та іншими країнами в регіоні.

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"Мені здається, воно (співробітництво - ред) було взаємовигідним. І в найближчому майбутньому ми визначимося і приймемо рішення з цього приводу", - підкреслив Болтон.

Раніше американське видання Politico повідомило, що президент США Дональд Трамп попросив свою команду з національної безпеки переглянути програму допомоги Україні в галузі безпеки, в рамках якої Вашингтон має намір додатково виділити $250 млн.

За словами джерела видання, високопосадовця адміністрації, Трамп хоче забезпечити пріоритет інтересів США, коли йдеться про зовнішню допомогу, і шукає гарантії того, що інші країни "платять свою справедливу частку".