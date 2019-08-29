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29.08.19 20:49

Пристайко має намір покращувати відносини з Угорщиною, Польщею та Румунією вдумливо, креативно, але принципово

Новопризначений міністр закордонних справ України Вадим Пристайко підкреслив, що Україна має шукати шляхи поліпшення відносин зі своїми найближчими сусідами Угорщиною, Польщею та Румунією.

Пристайко має намір покращувати відносини з Угорщиною, Польщею та Румунією вдумливо, креативно, але принципово

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Пристайко заявив, виступаючи в парламенті в четвер під час обговорення його кандидатури.

"Ми будемо вдумливо, креативно, але принципово шукати шляхи, якими зможемо відновити коло друзів навколо себе. Насамперед це стосується Угорщини, Польщі, Румунії", - сказав він.

Пристайко зазначив, що Україна має "уважно стежити за тим, що відбувається в Молдові та Грузії", тому що ці країни входять у сферу її безпосередніх інтересів.

"Перші контакти з білоруським керівництвом обнадійливі. Прибалтійські держави залишаються нашими друзями, які добре розуміють всі наші проблеми і готові діяти спільно з нами", - вказав він.

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