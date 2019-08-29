Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
29.08.19 21:34

Рада призначила новий Кабмін

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук озвучив кандидатів на посади міністрів у новому Кабміні, а нардепи підтримали їх.

кабмин

Своє подання він зачитав з трибуни Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Відповідне рішення підтримали 281 народний депутат.

Перед цим Гончарук представив кандидатів на посади віцепрем'єр-міністрів і міністрів.

Зокрема:

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В "Слузі народу" вибрали депутатів, яким можна спілкуватися зі ЗМІ, - theБабель

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100