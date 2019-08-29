Луценко про Рябошапку: Йому буде складніше бути генпрокурором

Як передає Цензор.НЕТ, про це Луценко сказав в ефірі на YouTube-каналі журналіста Дмитра Гордона.

"Я знаю Рябошапку фактично заочно. Часто бачив його на різних форумах з питань антикорупційної діяльності. За виступами видно, що він розбирається у цих питаннях. Коли він працював в НАЗК, проти нього було організовано замовну справу. Він пішов з НАЗК, а йому навздогін організували замовну справу", - сказав він.

На думку Луценка, Рябошапці "буде складніше" бути генпрокурором.

"Моя політична вага дозволяла мені не зважати на партійну позицію. У мене були досвід і знання ціни помилок. Я міг говорити "ні" і депутатам, і президенту, і прем'єру, хоча дуже часто і співпрацював із ними, за що дуже вдячний. Чи зможе це робити Рябошапка? Подивимося", - сказав він.

Крім того, Луценко стверджує, що в проекті змін до закону "Про прокуратуру" є багато негативних моментів. Зокрема, на думку генпрокурора, не можна ліквідувати військову прокуратуру.

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