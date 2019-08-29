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29.08.19 21:53

Новий уряд представить програму впродовж місяця, - Гончарук

Програма призначеного сьогодні уряду буде готова впродовж місяця.

Новий уряд представить програму впродовж місяця, - Гончарук

Про це прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив із парламентської трибуни після присяги членів нового Кабінету міністрів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Уряд може подати програму впродовж місяця", - сказав він.

Прем'єр зазначив, що у нового складу Кабміну є уявлення про те, що відбувається в країні, проте необхідно оцінити стан справ.

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"Нам потрібно оцінити стан справ", - зазначив Гончарук.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у четвер, 29 серпня Верховна Рада призначила новий уряд на чолі з Олексієм Гончаруком.

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