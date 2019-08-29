Сполучені Штати ще не ухвалили рішення про скорочення військової допомоги Україні, - Тейлор

Про це Тейлор сказав журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Усе, що я можу сказати, що жодне рішення не ухвалювалося", - заявив Тейлор.

При цьому, дипломат заявив, що відбувається перегляд бюджету, і зокрема стосовно закордонної допомоги.

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За його словами, коли відбувається перегляд, фінансування затверджених програм призупиняється.

"Але немає жодного рішення. Я сподіваюся, що рішення буде ухвалено невдовзі", - заявив Тейлор.

Водночас, він не повідомив, в чому полягає причина перегляду бюджету. "Я не знаю, я хотів би знати", - сказав Тейлор.

Раніше американське видання Politico повідомило, що президент США Дональд Трамп попросив свою команду з національної безпеки переглянути програму допомоги Україні в галузі безпеки, в рамках якої Вашингтон має намір додатково виділити $250 млн.

За словами джерела видання, високопосадовця адміністрації, Трамп хоче забезпечити пріоритет інтересів США, коли йдеться про зовнішню допомогу, і шукає гарантії того, що інші країни "платять свою справедливу частку".

Радник з національної безпеки США Джон Болтон заявив журналістам у Мінську, що питання про розмір військової допомоги Україні буде вирішено найближчим часом.