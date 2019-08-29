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29.08.19 22:20

Рада достроково припинила повноваження нардепів Малюськи, Оржеля, Криклія, Новосад, Федорова, які перейшли працювати в Кабмін

Верховна Рада 9-го скликання достроково припинила повноваження 5 народних депутатів із фракції "Слуга народу" у зв'язку з тим, що призначила їх членами Кабінету Міністрів на чолі з Олексієм Гончаруком.

Рада достроково припинила повноваження нардепів Малюськи, Оржеля, Криклія, Новосад, Федорова, які перейшли працювати в Кабмін

Як передає Цензор.НЕТ, достроково припинено повноваження Дениса Малюська, Олексія Оржеля, Владислава Криклія, Ганни Новосад, Михайла Федорова, які склали присягу народних депутатів цього ж дня вранці.

Як повідомлялося, Малюська став міністром юстиції України, Оржель - міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища, Криклій - міністром інфраструктури, Новосад - міністром освіти і науки, Федоров - віцепрем'єром - міністром цифрової трансформації.

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Після цього члени нового Кабінету Міністрів склали присягу.

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