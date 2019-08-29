Прокурора у справах Майдану Донського скоротять - Луценко підписав попередження

Про це він повідомив виданню Insider, інформує Цензор.НЕТ.

"Цей документ підписаний був сьогодні Луценком", - повідомив він. Донський також додав, що отримав це попередження.



Йдеться про скорочення з органів прокуратури.



"Вакансії на вибір мені запропонували, але рівнозначних серед них не було, тому я звісно ж не погодився. Тепер 30 жовтня мене можуть звільнити", - повідомив Донський.



Раніше, 12 серпня наказом Луценка був розформований відділ прокурорів, які підтримували обвинувачення у частині майданівських справ у суді (його очолював Донський), та допоміжний аналітичний відділ, який раніше допомагав слідчим у справах Майдану.



Замість розформованих відділів очікувалось створення підрозділу, у якому мали бути зібрані всі справи Майдану (частина з них досі розпорошені по іншим відділам та територіальним підрозділам), а також всі прокурори, колишні слідчі прокуратури та аналітики, які раніше проявили себе з позитивного боку у розслідуванні та представництві обвинувачення у справах Майдану.



Луценко і справді підписав наказ про створення такого управління, проте в його штат було призначено менше десятка ( з-понад сотні) знайомих зі справами Майдану прокурорів та колишніх слідчих. Ключові слідчі у багатьох епізодах та основні представники обвинувачення у найбільш резонансних судових справах у цей підрозділ призначені не були. Очолювати підрозділ призначили Віктора Мисяка, який раніше не мав стосунку до розслідування справ Майдану.



Окрім того, з листопада цього року слідством у справах Майдану більше не зможе займатись Управління спецрозслідуванням Горбатюка. За законом вони мають бути передані до ДБР. Утім, у ДБР не існує і не планується до створення відділ слідства у справ Майдану, і не почалась навіть підготовка до передачі десятків тисяч томів у цих справах. Прогнозується, що нові слідчі ймовірно витратять місяці, а то й роки на ознайомлення з вже існуючими матеріалами.



Велика частина справ Майдану розслідувалась з 2014 Управлінням спецрозслідувань, а обвинувачення у суді у частині цих справ підтримували прокурори відділу Донського.



Слідство та процесуальне керівництво іншої частина справ Майдану розпорошені по підрозділам прокуратури та поліції.