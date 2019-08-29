Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
29.08.19 22:27

22 особи "за" - профільний комітет ВР підтримав звільнення Луценка з посади генпрокурора, слухати звіт не стали

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав звільнення Юрія Луценка з посади генерального прокурора України. Члени комітету не захотіли слухати звіт Луценка про його діяльність.

22 особи "за" - профільний комітет ВР підтримав звільнення Луценка з посади генпрокурора, слухати звіт не стали

Луценко хотів представити звіт про свою діяльність, однак народні депутати відмовились його заслухати. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на УНІАН.

За те, щоб рекомендувати Верховній Раді прийняти за основу та в цілому проект постанови про звільнення Луценка з посади генпрокурора та надати згоду на звільнення його президентом, проголосували 22 члени комітету.

"Дякую за увагу. Пану Руслану бажаю успіхів і постаратись бути більш успішним, ніж я", - зазначив Луценко, виходячи з зали, де проходило засідання.

Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту призначити генеральним прокурором Руслана Рябошапку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Луценко про Рябошапку: Йому буде складніше бути генпрокурором

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100