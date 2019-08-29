Арахамія: Моя мрія - максимум через рік зробити можливим дистанційне голосування в Раді

Про це він сказав журналістам у стінах парламенту, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Моя мрія - щоб максимум через рік зробити можливим для депутатів голосувати там, де вони є. Я, наприклад, не розумію, який сенс перебування в сесійній залі. Були засідання фракцій, всі знають, за що вони голосуватимуть. Всі виступи - це піар. А пізніше буде багато відряджень, хтось буде на лікарняному. Я хочу відкрити Фейсбук, і щоб за допомогою камери чи іншим способом було визначено мою особу", - сказав він.

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Також Арахамія анонсував боротьбу із засиллям зайвих паперів.

"Це жах. Роздруковувати трудові книжки, дипломи (кандидатів на посади. - Ред.). Чому просто не можна написати, що людина закінчила такий-то виш, а хтось перевірить цю інформацію? А так принтери в поганому стані, нічого не видно в результаті, але паперу використовується сила-силенна", - сказав він.

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Глава фракції "Слуга народу" додав, що його перший депутатський запит буде про те, скільки паперу використовується на засіданнях Верховної Ради і скільки це коштує платникам податків.