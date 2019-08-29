Полторак допоможе наступникові порадою, - Арахамія

Про це журналістам сказав у кулуарах парламенту голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Степан Тимофійович Полторак вже зобов'язався працювати поруч. У ролі порадника, наприклад, передавати справи. До того ж, Андрій (Загороднюк. - Ред.) працював у міністерстві майже два роки. І він уже завтра може братися до своїх обов'язків", - сказав Арахамія.

У четвер, 29 серпня Верховна Рада підтримала призначення Андрія Загороднюка міністром оборони України.

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44-річний Андрій Загороднюк - колишній керівник проектного офісу реформ Міноборони. Навчався в Київському національному університеті імені Шевченка, Університеті Уорвік і в Оксфордському університеті. Має понад 16 років досвіду роботи на керівних посадах в гірничовидобувній і виробничій галузях. З 2014 року - громадський активіст, волонтер Збройних сил України. 5 липня 2019 був призначений позаштатним радником Президента Володимира Зеленського.