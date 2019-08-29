Рада звільнила Луценка

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Перед цим він виступив перед депутатами.
Він заявив, що три роки і чотири місяці він "політично" був призначений на цю посаду.
Луценко вважає що зруйнував "НКВД", яким до цього було ГПУ.
За його словами, у корупційних справах є три тисячі вироків, до бюджету повернуто 112 млрд грн.
Луценко заявив: "Я зробив все, що міг".
За його словами НАБУ "імпотентне", оскільки за три роки у його справах нуль вироків.
Майдан - заочне засудження. Тільки проголосуєте - почнеться суд.
У в'язниці - 1200 терористів - їх можна міняти "побатальйонно".
"За" його звільнення проголосувало 317 нардепів.