Рада звільнила Луценка

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Перед цим він виступив перед депутатами.

Він заявив, що три роки і чотири місяці він "політично" був призначений на цю посаду.

Луценко вважає що зруйнував "НКВД", яким до цього було ГПУ.

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За його словами, у корупційних справах є три тисячі вироків, до бюджету повернуто 112 млрд грн.

Луценко заявив: "Я зробив все, що міг".

За його словами НАБУ "імпотентне", оскільки за три роки у його справах нуль вироків.

Майдан - заочне засудження. Тільки проголосуєте - почнеться суд.

У в'язниці - 1200 терористів - їх можна міняти "побатальйонно".

"За" його звільнення проголосувало 317 нардепів.