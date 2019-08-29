Новим Генпрокурором став Рябошапка

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Перед голосуванням Руслан Рябошапка розповів про те, як він бачить роботу ГПУ і відповів на запитання депутатів.

Під час обговорення його кандидатури, депутат Бужанський запитав чи розслідуватимуться кримінальні провадження проти Порошенка.

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У відповідь на це Порошенко заявив, щоб у цьому залі не повторювали голослівні російські фейки.

За словами Порошенка, згідно з Конституцією України, ніхто не може бути звинувачений інакше, як за рішенням суду.

Після цього відбулася словесна перепалка між Петром Порошенком і Нестором Шуфричем.

Комітет ВР підтримав кандидатуру Рябошапки.

"За" проголосувало 312 народних депутатів.