Новим Генпрокурором став Рябошапка

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Перед голосуванням Руслан Рябошапка розповів про те, як він бачить роботу ГПУ і відповів на запитання депутатів.
Під час обговорення його кандидатури, депутат Бужанський запитав чи розслідуватимуться кримінальні провадження проти Порошенка.
У відповідь на це Порошенко заявив, щоб у цьому залі не повторювали голослівні російські фейки.
За словами Порошенка, згідно з Конституцією України, ніхто не може бути звинувачений інакше, як за рішенням суду.
Після цього відбулася словесна перепалка між Петром Порошенком і Нестором Шуфричем.
Комітет ВР підтримав кандидатуру Рябошапки.
"За" проголосувало 312 народних депутатів.