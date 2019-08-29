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29.08.19 23:48

Новим Генпрокурором став Рябошапка

Верховна Рада дала згоду на призначення Генеральним прокурором України Руслана Рябошапки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Перед голосуванням Руслан Рябошапка розповів про те, як він бачить роботу ГПУ і відповів на запитання депутатів.

Під час обговорення його кандидатури, депутат Бужанський запитав чи розслідуватимуться кримінальні провадження проти Порошенка.

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У відповідь на це Порошенко заявив, щоб у цьому залі не повторювали голослівні російські фейки.

За словами Порошенка, згідно з Конституцією України, ніхто не може бути звинувачений інакше, як за рішенням суду.

Після цього відбулася словесна перепалка між Петром Порошенком і Нестором Шуфричем.

Комітет ВР підтримав кандидатуру Рябошапки.

"За" проголосувало 312 народних депутатів.

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