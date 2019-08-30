Трамп скасував візит до Польщі, де мав, зокрема, зустрітися із Зеленським

Замість Трампа в поїздку вирушить віцепрезидент США Майкл Пенс. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Bloomberg.

Візит президента США довелося скасувати через наближення на штат Флорида урагану Доріан. Очікується, що він обрушиться на Штати в понеділок, принісши із собою проливний дощ і вітер швидкістю 200 км/год.

Трамп вирішив залишитися у Вашингтоні, щоб координувати допомогу штатам, які можуть постраждати від урагану. "Схоже, що шторм може бути дуже, дуже сильним. Полетить Майкл", - сказав президент США.

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Американський лідер планував прибути до Польщі в неділю з дводенним візитом, присвяченим 80-й річниці початку Другої світової війни. Очікувалося, що під час візиту він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.