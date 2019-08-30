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30.08.19 09:12

США підтримують новий Кабмін України, - Волкер

Спеціальний представник США з питань українських переговорів Курт Волкер привітав із призначенням прем'єр-міністра, голову МЗС та уряд України.

США підтримують новий Кабмін України, - Волкер

Про це він написав у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Вітаю прем'єр-міністра Гончарука, міністра закордонних справ Пристайка та весь Кабінет Міністрів України! Сполучені Штати підтримують вас у просуванні реформ, прагненні до миру і відновлення територіальної цілісності", - написав Волкер.

США підтримують новий Кабмін України, - Волкер 01

У четвер, 29 серпня Верховна Рада призначила новий Кабінет Міністрів. Перше засідання уряд проводив уночі - президент Володимир Зеленський попросив депутатів Верховної Ради відпустити міністрів із зали парламенту. "Вони сьогодні проводять перше засідання, йдуть працювати", - сказав Зеленський.

Також читайте: Новий уряд проведе перше засідання просто цієї ночі

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