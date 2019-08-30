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30.08.19 08:18

"Вони голосують за неіснуючі законопроєкти", - фракція "Голос" покинула зал засідань ВР

Фракція "Голос" перервала участь у засіданні Ради на час голосування за законопроєкти, текст яких відсутній на сайті парламенту.

"Вони голосують за неіснуючі законопроєкти", - фракція "Голос" покинула зал засідань ВР

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Вони голосують за неіснуючі законопроєкти. Документів ніхто не бачив, до порядку денного вони не внесені. Голосування відбувається без дотримання процедур", - пояснив глава фракції "Голос" Сергій Рахманін.

За його словами, депутати "Голосу" намагалися вказати колегами зі "Слуги народу" на помилку.

"Ми взяли перерву, намагалися в перерві пояснити це. Тому що в нас відчуття, що це не умисел, а вони банально не розуміють, що роблять помилку. Намагалися переконати їх дотримуватися регламенту, щоб потім не ставити під сумнів ухвалені рішення. Вони послалися на норму регламенту, яка не має нічого спільного з тим, що вони голосують - сьогодні вже вп’яте", - сказав Рахманін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутати фракції "Європейська Солідарність" залишили зал засідань Ради. ФОТО

"Голосів їм все одно вистачає. Перебувати в ролі статистів під час сумнівних правових дій ми не бачимо сенсу", - додав депутат.

Раніше народний депутат від "Європейської Солідарності", п'ятий президент України Петро Порошенко звинуватив "Слугу народу" в порушенні конституційної процедури під час голосування за скасування депутатської недоторканності.

Пізніше фракція "Європейської Солідарності" в повному складі покинула зал засідань.

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