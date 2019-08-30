Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
30.08.19 08:20

Навіть якщо тексти законопроєктів не були оприлюднені на сайті парламенту, фізично вони були передані з ОП, - Арахамія

Відсутність на сайті парламенту текстів законопроєктів, переданих з Офісу Президента, не заважає голосуванню за їхню передачу.

Навіть якщо тексти законопроєктів не були оприлюднені на сайті парламенту, фізично вони були передані з ОП, - Арахамія

Про це він сказав журналістам у стінах парламенту, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ці законопроєкти були передані як невідкладні президентом. Може бути, їх ще не встигли оприлюднити на сайті, але фізично законопроєкти були передані від ОП. І ми, згідно з регламентом, їх передавали", - зазначив він.

"Вони не очікували, що так швидко в першому читанні ухвалять закон про депутатську недоторканність. Думаю, що 3 вересня можемо очікувати, що депутати будуть звичайними людьми".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Новий спікер, прем'єр, Кабмін, глави ГПУ та СБУ, - перший день Ради 9 скликання. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, депутатська фракція "Європейська Солідарність" залишила зал парламенту через те, що, на її думку, керівництво парламенту порушило регламент.

Також участь у засіданні призупинила фракція "Голос".

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100