"Обмін завершився": Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб та українські моряки повертаються в Україну, - соцмережі

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Молимося. Обмін завершився: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летять додому! Чекаємо!" - новопризначений генпрокурор репостнув Facebook співробітниці Верховної Ради Ганни Ісламової, в якому йдеться про обмін.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Прибуття утримуваних у РФ українців очікується в п'ятницю, - нардеп Чийгоз

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", головний редактор "Эхо Москвы" Олексій Венедиктов написав у своєму телеграм-каналі, що літак зі звільненими українцями зранку в п'ятницю має прилетіти в Київ.

"О 5 ранку літак зі звільненими українцями, включно із Сенцовим і моряками, має приземлитися в Києві", - написав він.

Зазначимо, Олега Сенцова було затримано в Криму 10 травня 2014 року з обвинуваченням у підготовці терактів і засуджено потім до 20 років колонії; Павла Гриба викрали 24 серпня 2017 року на території Білорусі і засудили до 6 років ув'язнення; Микола Карпюк був затриманий 17 березня 2014 року з обвинуваченням у злочинах проти російських військ у ході першої чеченської війни; Володимира Балуха ФСБ затримала в Криму в грудні 2016 року.

Понад 9 місяців у полоні в росіян перебували моряки: Будзило Ю., Зінченко В., Оприско А., Цибізов С., Артеменко А., Терещенко В., Семидоцький Є., Беспальченко В., Шевченко А., Варимез В., Власюк М., Головаш Б., Чуліба С., Мельничук О., Небилиця Б., Костишин В., Попов С., Без'язичний Ю., Мокряк Р., Ейдер А., Сорока В., Драч А., Лісовий В., Гриценко Д.

Нагадаємо, 20 серпня адміністрація московського слідчого ізолятора "Лефортово" прийняла передачі для українських політв'язнів Володимира Балуха, Станіслава Клиха, Олександра Кольченка, Павла Гриба та Миколи Карпюка.

Також у "Лефортово" взяли передачі для політв'язнів Романа Сущенка, Євгена Панова та Олексія Сизоновича.

Раніше Емманюель Макрон провів зустріч із російським колегою Володимиром Путіним у Франції. Серед іншого, він висловив сподівання, що вдасться знайти нову динаміку у врегулюванні ситуації на Донбасі.