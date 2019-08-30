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30.08.19 07:47

Ворог за добу 17 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС

29 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці 17 разів порушили режим припинення вогню.

Ворог за добу 17 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 10 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

- поблизу Мар'їнки - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- тричі неподалік Водяного - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- поблизу Новогнатівки - зі станкового протитанкового гранатомета;
- двічі поблизу Гнутового - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- неподалік Лебединського - з ручних протитанкових гранатометів;
- поблизу Талаківки - зі стрілецької зброї;
- поблизу Павлополя - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 7 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

- двічі неподалік Південного - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- у районі Зайцевого - з озброєння БМП і стрілецької зброї;
- тричі біля Луганського - з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- неподалік Новолуганського - з автоматичного гранатомета, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"За минулу добу втрат унаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 1 раз порушили режим припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Водяного зі стрілецької зброї.

Ворог за добу 17 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС 01

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