За пів року необхідно просунутися у рішенні стосовно Донбасу, - Пристайко

Про це він сказав у своєму виступі в Раді перед голосуванням за його призначення, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Ми не можемо і не будемо вести нескінченні переговори в різних форматах. Я ціную всю ту роботу, яка була проведена до мене, вірю, що завдяки впертості, обережності, іноді хитрощам наших попередників і, безумовно, підтримці наших партнерів нам вдалося запобігти війні з Росією", - сказав він.

Пристайко зазначив, що якщо мирний процес просуватиметься, то Україна буде думати над наступними кроками.

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"Тепер наступний етап, президент запропонував низку компромісних кроків, у першу чергу спрямованих на відновлення зв'язків з нашим власним народом, який виявився за лінією дотику. Ціною значних зусиль був перезапущений процес обміну полоненими, відновлюється повідомлення у Станиці Луганській, відновлюємо інфраструктуру і забезпечуємо соціальні виплати, ведеться робота зі створення системи ефективного інформаційного опору. Хочу вірити, що ці кроки за підтримки міжнародної спільноти дадуть можливість відкрити нову сторінку мирного процесу", - сказав він.

"Зараз не так важливо, як ми це будемо робити: чи шляхом залучення миротворчих місій, чи шляхом виконання "Мінська". Критично важливо інше - у нас на це пів року. Я націлюю дипломатичну службу на цей піврічний термін", - підкреслив Пристайко.