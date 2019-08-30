Депутатську недоторканність розраховують остаточно зняти 3 вересня, - Арахамія

Про це заявив лідер фракції політичної партії "Слуга народу" в парламенті Давид Арахамія, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на zn.ua.

Народний депутат упевнений, що в Раді знайдеться 300 голосів, щоб створити конституційну більшість і ухвалити закон. На його думку, такої швидкої роботи щодо зняття недоторканності явно ніхто не чекав, особливо "Європейська Солідарність".

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"Що стосується "Європейської Солідарності", я думаю, вони просто в розпачі. Ніхто не очікував, що закон про депутатську недоторканність так швидко ухвалять у першому читанні. Я думаю, що 3 вересня ми можемо очікувати, що депутати, включно зі мною, будуть просто звичайними людьми. Нам потрібно буде мати 300 голосів. Наша фракція - це 254. Можливо, якщо суд щодо Рудика ухвалить рішення на нашу користь, буде 255", - зазначив Арахамія.