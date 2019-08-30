Офіційної зустрічі звільнених українців в аеропорту не буде, їх відразу відвезуть до лікарні, - Крим.Реалії

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Крим.Реалії повідомило джерело в командуванні Збройних сил України, якому довіряє редакція.

Про те, що не буде зустрічі в аеропорту, раніше на умовах анонімності повідомили рідні моряків.

Інших підтверджень цієї інформації немає. З офіційних і незалежних джерел підтвердження інформації немає.

Раніше під час передачі українських політв'язнів вони проходили обстеження і лікування в "Науково-практичному центрі профілактичної і клінічної медицини" Державного управління справами України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рідні повідомили про прибуття в Україну утримуваних в РФ моряків, - Крим.Реалії

Раніше співробітниця Верховної Ради України Ганна Ісламова у Facebook повідомила, що "обмін завершився", і українці летять додому. Її запис репостнув призначений Верховною Радою генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.

Пізніше з'явилася інформація про приліт літака з українцями в аеропорт "Київ", в аеропорту вже зібралися журналісти.

Раніше російські ЗМІ повідомили про те, що Україна і РФ близькі до погодження обміну утримуваними особами за формулою "33 на 33". Однак, хто саме може бути звільнений у межах процедури обміну, не повідомлялося.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на "перші результати" щодо обміну утримуваних осіб між Україною та Росією найближчим часом.