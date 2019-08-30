Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
30.08.19 09:06

"Процес взаємного звільнення утримуваних осіб триває": в ОП назвали фейком інформацію про завершення обміну

В Офісі Президента повідомили, що процес взаємного звільнення утримуваних осіб триває.

"Процес взаємного звільнення утримуваних осіб триває": в ОП назвали фейком інформацію про завершення обміну

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ОП у Facebook.

"Процес взаємного звільнення утримуваних осіб триває. Інформація про його завершення не відповідає дійсності", - сказано в повідомленні.

У відомстві додали, що вже не вперше відбувається інформаційний хаос, спричинений посиланням на непідтверджену інформацію та численні "джерела".

"Ми закликаємо розуміти наслідки дезінформації: це гра з емоціями суспільства. Коли взаємне звільнення утримуваних осіб завершиться, Офіс Президента повідомить про це на офіційних каналах", - додали в ОП.

Читайте: Офіційної зустрічі звільнених українців в аеропорту не буде, їх відразу відвезуть до лікарні, - Крим.Реалії

Раніше співробітниця Верховної Ради України Ганна Ісламова у Facebook повідомила, що "обмін завершився", і українці летять додому. Її запис репостнув призначений Верховною Радою генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.

Пізніше з'явилася інформація про приліт літака з українцями в аеропорт "Київ", в аеропорту вже зібралися журналісти.

Раніше російські ЗМІ повідомили про те, що Україна і РФ близькі до погодження обміну утримуваними особами за формулою "33 на 33". Однак, хто саме може бути звільнений у межах процедури обміну, не повідомлялося.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на "перші результати" щодо обміну утримуваних осіб між Україною та Росією найближчим часом.

Процес взаємного звільнення утримуваних осіб триває: в ОП назвали фейком інформацію про завершення обміну 01

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100