Разумков доручив профільному комітету Ради підготувати до розгляду конституційні законопроєкти Зеленського

"Доручаю комітету з питань правової політики підготувати до розгляду такі конституційні закони, а саме - внесення змін до статті 76 та 77 Конституції України про зменшення конституційного складу Верховної Ради України і закріплення пропорційної виборчої системи, реєстраційний номер 1017", - заявив Разумков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна

Профільному комітету також доручено підготувати законопроєкти щодо змін до ст. 81 Конституції про додаткові підстави для дострокового припинення повноважень народного депутата (№1027); до ст. 85 Основного закону про консультативно-дорадчі органи парламенту (№1028); до ст.85 та 101 Конституції про повноваження Ради (№1016); до ст.93 Основного закону щодо законодавчих ініціатив народу (№1015); до ст. 106 Конституції про закріплення повноважень президента створювати незалежні регуляторні органи, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ), призначати на посади та звільняти з посад директора НАБУ і директора Державного бюро розслідувань (№1014); про внесення змін до Конституції про скасування адвокатської монополії (№1013).

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