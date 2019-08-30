Обвалення під'їзду в Дрогобичі: роботи з розбору завалу будівельних конструкцій завершено, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Загалом у процесі пошуково-рятувальних робіт силами ДСНС врятовано 7 осіб, зокрема 5 дітей.

Виявлено тіла 8 осіб, смерть яких настала відразу під час завалу, з яких:

28 серпня 2019 року: жінки (1975 р.н.) - 5:20; чоловіка (1962 р.н.) - 8:25;

29 серпня 2019 року: чоловіка (1977 р.н.) - 00:20; жінки (1940 р.н.) - 2:50; жінки (1955 р.н.) - 3:16; хлопчика (5 років) - 3:29; жінки (1939 р.н.) - 4:50; жінки (1998 р.н.) - 6:00.

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Нагадаємо, 28 серпня о 2:46 у м. Дрогобич на вулиці Грушевського, 101 в чотириповерховому житловому будинку зруйнувався під'їзд із першого по четвертий поверх (причина встановлюється).

Спочатку припускали, що причиною обвалення став вибух побутового газу. Будинок повністю відключили від газо-, електро- і водопостачання. Але пізніше в ДСНС заявили, що вибух малоймовірний.

Президент України Володимир Зеленський озвучив позицію щодо трагедії в Дрогобичі: "Завданням нового уряду буде проведення аудиту всіх житлових будинків по всій країні".