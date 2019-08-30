В офісі "Суспільного" в Києві відбуваються обшуки, - "Детектор медіа" (оновлено)

Як інформує Цензор.НЕТ, цю інформацію "Детектор медіа" підтвердила речниця СБУ Олена Гітлянська.

"Обшуки відбуваються за шістьма адресами. З власних джерел "Детектору медіа" стало відомо, що обшуки відбуваються, зокрема, вдома в голови правління НСТУ Зураба Аласанії. Пан Аласанія наразі не відповідає на телефонні дзвінки", - повідомили у виданні.

З власних джерел "Детектору медіа" також відомо, що раніше ДБР проводило розслідування справ про можливі розтрати коштів НСТУ колишнім виконавчим директором НСТУ Олександром Лієвим.

Додзвонитися до Лієва "Детектору медіа" поки що не вдалося.

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Водночас відповідальний за безпеку на "Суспільному" Володимир Проценко повідомив "Громадському", що люди, які прийшли до офісу, не представилися і не пред'явили ухвали суду з дозволом на проведення слідчих дій.

"Знаю тільки, що один з них є співробітником Служби безпеки України на ім'я Костянтин", - сказав Проценко.

За його словами, люди прийшли в один з офісів бухгалтерії й намагаються витіснити працівників, нічого не пояснюючи.

На запитання, чи проводили обшуки за місцем проживання когось із керівництва, Проценко відповів: "Наразі не можу ні підтвердити, ні спростувати".

Державне бюро розслідувань на своїй сторінці в мережі Facebook повідомило, що слідчі дії проводяться в межах досудового розслідування кримінального провадження щодо можливих протиправних дій посадових осіб ПАТ "НСТУ", а саме - зловживання службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди для себе чи інших фізичних або юридичних осіб.