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30.08.19 10:32

Зеленський здійснить офіційний візит до Польщі, де проведе низку зустрічей з лідерами іноземних держав, - ОП

31 серпня Президент України Володимир Зеленський здійснить офіційний візит до Республіки Польща на запрошення Президента цієї країни Анджея Дуди.

Зеленський здійснить офіційний візит до Польщі, де проведе низку зустрічей з лідерами іноземних держав, - ОП

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Програмою візиту передбачені зустрічі Глави держави з Анджеєм Дудою, Прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, маршалком Сенату Станіславом Карчевським та представниками бізнесу.

1 вересня Президент України візьме участь у меморіальних заходах у Варшаві з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни та проведе низку зустрічей з лідерами іноземних держав, які братимуть у них участь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп скасував візит до Польщі, де мав, зокрема, зустрітися із Зеленським

Як повідомлялося, Президент США Дональд Трамп планував прибути до Польщі в неділю з дводенним візитом, присвяченим 80-й річниці початку Другої світової війни, проте скасував свій візит у зв'язку з ураганом Доріан, який насувається на штат Флорида. Очікувалося, що під час візиту він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

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