Пентагон перевірив допомогу Україні й наполягає на її продовженні, - Politico

Про це повідомило американському виданню Politico високопоставлене джерело в Пентагоні, передає Цензор.НЕТ.

"Пентагон завершив перевірку військової допомоги Україні, яку наказав провести Білий дім, і дійшов висновку, що допомога має тривати", - цитує видання чиновника оборонного відомства США.

Джерело також повідомило, що результати перевірки вже спрямовані в Білий дім.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сполучені Штати ще не ухвалили рішення про скорочення військової допомоги Україні, - Тейлор

У четвер, 29 серпня, американське видання Politico повідомило, що президент США Дональд Трамп попросив свою команду з національної безпеки переглянути програму допомоги Україні в галузі безпеки, в межах якої Вашингтон має намір додатково виділити $250 млн.

За словами джерела видання, високопоставленого чиновника адміністрації, Трамп хоче забезпечити пріоритет інтересів США, коли йдеться про зовнішню допомогу, і шукає гарантії того, що інші країни "платять свою справедливу частку".

Радник з національної безпеки США Джон Болтон заявив журналістам у Мінську, що питання про розмір військової допомоги Україні буде вирішене найближчим часом.