Лукашенко зустрівся з Болтоном: обговорювали ситуацію в Україні, - Макей

Про це заявив журналістам міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей, коментуючи підсумки переговорів у Мінську з радником Президента США з питань національної безпеки Джоном Болтоном, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"На переговорах з Джоном Болтоном, які відбулися сьогодні, Президент Білорусі Олександр Лукашенко виклав відому точку зору на ситуацію в Україні та наші пропозиції щодо того, як можна було б подолати цей конфлікт. Білоруська сторона вважає, що має бути, звичайно ж, щира зацікавленість залучених до цього сторін. Коли сперечаються, чи треба Сполученим Штатам долучатися до цього формату з урегулювання конфлікту, чи не треба, головне - вирішити конфлікт", - переконаний глава зовнішньополітичного відомства Білорусі. - Якщо участь США та інших країн дозволить прискорити цей процес, то хто тоді проти? Я думаю, що всі погодяться з цим".

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Міністр зазначив, що Олександр Лукашенко під час переговорів приділив цьому питанню особливу увагу. Президент також наголосив, що Білорусь робила і робитиме все можливе для подолання цього конфлікту. "Була згадана і робота тристоронньої контактної групи ОБСЄ, згадували і проведення зустрічі в нормандському форматі кілька років тому", - продовжив Володимир Макей.

Він також резюмував, що американська сторона поїхала із чітким розумінням того, що Білорусь готова зробити все, що від неї залежить, щоб ситуація в сусідній державі вирішилася якнайшвидше.