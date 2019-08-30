Затримано іноземця, який "замінував" вокзал у Києві, - Нацполіція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.

"До чергової частини Солом'янського управління поліції зателефонував чоловік і повідомив, що в кількох приміщеннях на території Центрального залізничного вокзалу закладено вибухові пристрої", - йдеться в повідомленні.

В результаті перевірки приміщення та прилеглої території жодних підозрілих предметів і речовин правоохоронці не виявили. Під час огляду "замінованого" об'єкта були евакуйовані близько тисячі осіб.

Під час відпрацювання отриманої інформації поліцейські встановили псевдомінера і доставили його в управління поліції. Чоловік свій вчинок чітко пояснити не зміг. В ході поверхневого огляду правоохоронці виявили та вилучили у нього речовий доказ - мобільний телефон, з якого він здійснив виклик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час урочистих заходів із нагоди Дня Незалежності Майдан "замінували", - Крищенко

Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Правопорушник - уродженець іншої країни, 1990 року народження, який останнім часом жив на території столиці. Раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.

Слідчим Солом'янського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності). Фігуранту загрожує до шести років позбавлення волі.