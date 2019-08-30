Сенцов перебуває у спецблоці Бутирського ізолятора, - джерело російського "Интерфаксу"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомило "Интерфаксу" (Interrfax.ru) джерело, знайоме із ситуацією.

"Його ще вчора помістили в спецблок Бутирського ізолятора, відомого як СІЗО-2, і він, як і раніше, перебуває там", - сказав співрозмовник агентства.

Щодо плутанини і суперечливих відомостей про місце перебування однієї з головних фігур обміну утримуваних осіб між Росією та Україною, зокрема інформації про те, що він перебуває в СІЗО "Лефортово", джерело пояснило: "По-перше, ця інформація суворо конфіденційна, по-друге, журналісти не могли його виявити, оскільки його поміщено у спецблок Бутирської в'язниці, який практично не доступний для інших".

Під час першої телефонної розмови між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним, що відбулася з ініціативи української сторони 12 липня, лідери України та Росії обговорювали ситуацію в Донбасі та обмін полоненими, перспективи переговорів у "нормандському форматі".

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У середині липня уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова обмінялася з уповноваженим з прав людини в Росії Тетяною Москальковою списками ув'язнених у Росії та Україні, домовилися про допомогу їм. У списку від українського омбудсмена значилося 150 осіб, у списку російського омбудсмена - 34.

Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону в серпні 2015 року засудив режисера Сенцова, затриманого в Криму в 2014 році, до 20 років колонії суворого режиму за підготовку теракту. До останнього часу не йшлося про включення його до обміну ув'язненими між РФ та України, але 29 серпня стало відомо, що Сенцова доправили в Москву і помістили в СІЗО-2.

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Раніше співробітниця Верховної Ради України Ганна Ісламова у Facebook повідомила, що "обмін завершився", і українці летять додому. Її запис репостнув призначений Верховною Радою генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.

Раніше російські ЗМІ повідомили про те, що Україна і РФ близькі до погодження обміну утримуваними особами за формулою "33 на 33". Однак, хто саме може бути звільнений у межах процедури обміну, не повідомлялося.