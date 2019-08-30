Допускаючи в школу дітей без щеплень, чиновники і директори беруть на себе відповідальність за можливі спалахи захворювань, - Гриневич

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Кожен чиновник і директор школи, коли приймає неприщеплену дитину і знає про це заздалегідь, має враховувати те, що він бере на себе відповідальність, що в разі спалаху захворювання це буде порушення, яке він особисто здійснив", - повідомила Гриневич.

Стосовно ситуацій, коли батьки відмовляються і від вакцинації, і від індивідуальної форми навчання дитини, Гриневич зазначила, що кожну ситуацію необхідно розглядати окремо, оскільки універсальних рецептів вирішення цієї проблеми немає.

Зокрема, вона наголосила, що нині вже немає вагомих причин, чому не робили щеплень.

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"Коли була неякісна вакцина, або її взагалі не було, або вона була без дотримання холодного режиму доставки. Нині МОЗ заявляє про якісні зарубіжні вакцини з дотриманням усіх умов", - додала Гриневич.