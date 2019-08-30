"Не зовсім розумію, як можна в одному відомстві працювати з двома різними аудиторіями", - Коляда про об'єднання МінТОТ і Мінветеранів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Я маю розуміння ветеранських проблем та потреб, готова до дій. Але об’єднання функцій МінВету та МінТОТу для мене є неочікуваним. Я не зовсім розумію, як можна в одному відомстві працювати з двома різними аудиторіями з інколи протилежними потребами", - зазначено в повідомленні.

Також вона підкреслила, що для держави обидва напрямки є пріоритетними.

"У мене немає готової відповіді - як ми це зробимо. Але одне знаю точно, я - кандидат від ветеранського руху і вирішувати ми все маємо разом. Мені потрібен час на розуміння і допомога однодумців", - додала Коляда.

Серед іншого, вона зазначила, що провела розмову з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком та висловила занепокоєння.

"Він готовий зустрітися з представниками ветеранської спільноти, обговорити цю та інші проблеми", - додала міністр.

Нагадаємо, вчора, 29 серпня, Прем'єр-міністр Олексій Гончарук озвучив кандидатів на посади міністрів у новому Кабміні, а нардепи підтримали їх. Таким чином, Оксана Коляда обійняла пост міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України.

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