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30.08.19 12:23

Кривий Ріг може залишитися без опалення через мільярдний борг "Нафтогазу"

НАК "Нафтогаз України" звертає увагу на критичну ситуацію із заборгованістю за природний газ одного з найбільших виробників тепла міста Кривий Ріг - АТ "Криворізька теплоцентраль".

Кривий Ріг може залишитися без опалення через мільярдний борг "Нафтогазу"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

АТ "Криворізька теплоцентраль" перед початком опалювального сезону заборгувало НАК "Нафтогаз України" 1,760 млрд грн. Згідно із законодавством, для відновлення газопостачання перед початком опалювального сезону тепловиробник має сплатити "Нафтогазу" не менше 1,170 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

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Водночас "Нафтогаз" запропонував криворізькій владі й Фонду державного майна, який здійснює управління АТ "Криворізька теплоцентраль", вжити негайних заходів для погашення заборгованості та забезпечення своєчасного початку опалювального сезону в Кривому Розі.

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