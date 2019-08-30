Ми плануємо навесні провести податкову реформу для запуску з 2021 року, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

"Наша податкова система спроєктована так, що сумлінний платник податків програє. Якщо ти чесно платиш податки, на цілому наборі ринків ти просто змушений оптимізувати. Це дуже неправильно. Ми плануємо глибоку реформу податкової системи навесні, тому що не можна змінювати податкову систему в другому півріччі", - сказав він журналістам у Києві у п'ятницю.

Податкова реформа має набути чинності з 1 січня 2021 року, уточнив Гончарук.

"А цієї осені наше головне завдання - навести лад з адмініструванням податків. У нас для цього є пан Верланов, він дуже порядна людина. Я дуже на нього розраховую", - сказав прем'єр-міністр.

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Відповідаючи на запитання про потенційні зміни оподаткування для фізичних осіб-підприємців, він зазначив: "Я вважаю, що систему потрібно виправляти, але починати це робити не з "маленьких", це точно".

На думку Гончарука, основна проблема спрощеної системи в тому, що її використовують для "відмивання контрабанди".

"Мені наразі складно говорити про те, якою буде модель, яку ми запропонуємо. Але ми виходитимемо з того, що спрощенцями має бути вся країна. Тобто оподаткування має бути таким простим, щоб воно не було складним ні для кого", - вважає прем'єр-міністр.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Верховна Рада в четвер, 29 серпня, затвердила новий склад Кабміну на чолі з Олексієм Гончаруком.