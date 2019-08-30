Обмін полоненими між Україною та РФ сьогодні не відбудеться, - СБУ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили "Укрінформу" в пресцентрі СБУ.

"Офіційно обмін полоненими між Україною та Росією в п'ятницю не відбудеться. Остаточної дати поки що немає", - сказали в пресцентрі СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Процес взаємного звільнення утримуваних осіб триває": в ОП назвали фейком інформацію про завершення обміну

Раніше співробітниця Верховної Ради України Ганна Ісламова у Facebook повідомила, що "обмін завершився", і українці летять додому. Її запис репостнув призначений Верховною Радою генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.

Пізніше з'явилася інформація про приліт літака з українцями в аеропорт "Київ", в аеропорту вже зібралися журналісти.

Раніше російські ЗМІ повідомили про те, що Україна і РФ близькі до погодження обміну утримуваними особами за формулою "33 на 33". Однак, хто саме може бути звільнений у межах процедури обміну, не повідомлялося.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на "перші результати" щодо обміну утримуваних осіб між Україною та Росією найближчим часом.