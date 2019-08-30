Від ускладнень кору помер 5-річний малюк з протипоказанням до щеплення, - ЦГЗ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України.

Повідомляється, що в родині загиблого спочатку захворів його старший брат, який також не був вакцинований, проте не мав ніяких протипоказань.

"ЦГЗ висловлює співчуття рідним та нагадує про критичну необхідність формувати колективний імунітет на рівні не менше 95%, аби захищати тих, хто не може отримати щеплення через супутні стани", - сказано в повідомленні.

У відомстві також нагадали, що з початку спалаху кір забрав життя 40 осіб, всього в Україні від цього захворювання перехворіло понад 115 000 осіб.

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ЦГЗ закликає регіони проводити спецоперації з подолання спалаху кору. Триває підготовка щодо координації таких заходів.

"Для надійного захисту від хвороби усі діти мають вчасно отримати як першу, так і другу дозу вакцини проти кору. Міністерство охорони здоров’я закликає всіх дотримуватися Календаря щеплень і якомога швидше надолужити щеплення, якщо пропустили планову вакцинацію.

МОЗ України надає можливість безоплатно вакцинуватися і дітям, і дорослим: вікові обмеження на безоплатну вакцинацію від кору скасовано. Також можна вакцинувати немовлят віком від 6 місяців, для яких кір особливо небезпечний. Крім того, щеплення мають отримати діти, чиї батьки брали фальшиву довідку про вакцинацію", - зазначили у відомстві.

Також повідомляється, що всі регіони забезпечені вакцинами КПК (проти кору, паротиту та краснухи) виробництва Бельгії і США.