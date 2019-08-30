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30.08.19 13:15

Музей "Меморіал жертв Голодомору" перейменували, додавши слово "геноцид"

Національний музей "Меморіал жертв Голодомору" отримав нову назву.

Музей "Меморіал жертв Голодомору" перейменували, додавши слово "геноцид"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт музею.

Так, згідно з наказом Міністерства культури України "Про зміну назви Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" від 08.08.2019 №625, офіційну назву музею змінено на - Національний музей Голодомору-геноциду. Скорочена назва - Музей Голодомору.

Зазначається, що потреба перейменування виникла під час реконструкції I черги і будівництва II черги музею, оскільки назва установи має відображати його головну суть і зміст роботи.

Музей звернувся до Міністерства культури України, яке мало врахувати пропозиції громадськості та завершити процес зміни назви відповідно до процедури.

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