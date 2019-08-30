Музей "Меморіал жертв Голодомору" перейменували, додавши слово "геноцид"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт музею.

Так, згідно з наказом Міністерства культури України "Про зміну назви Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" від 08.08.2019 №625, офіційну назву музею змінено на - Національний музей Голодомору-геноциду. Скорочена назва - Музей Голодомору.

Зазначається, що потреба перейменування виникла під час реконструкції I черги і будівництва II черги музею, оскільки назва установи має відображати його головну суть і зміст роботи.

Музей звернувся до Міністерства культури України, яке мало врахувати пропозиції громадськості та завершити процес зміни назви відповідно до процедури.

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