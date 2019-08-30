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30.08.19 13:12

Зеленський та Ердоган обговорили плани провести чергове засідання Стратегічної ради високого рівня, - ОП

У четвер, 29 серпня, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом.

Зеленський та Ердоган обговорили плани провести чергове засідання Стратегічної ради високого рівня, - ОП

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Сторони підкреслили налаштованість на подальше посилення співпраці в усіх напрямах, що становлять обопільний інтерес", - заявили в пресслужбі глави держави.

У розвиток домовленостей, досягнутих сторонами під час офіційного візиту Президента України до Турецької Республіки 7-8 серпня поточного року, Володимир Зеленський та Реджеп Таїп Ердоган обговорили плани стосовно проведення у Києві до кінця поточного року чергового засідання Стратегічної ради високого рівня.

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Президент Туреччини поінформував про результати свого нещодавнього візиту до РФ. У цьому контексті турецький лідер підтвердив незмінність підтримки з боку Анкари суверенітету й територіальної цілісності України.

Нагадаємо, 7-8 серпня Президент України Володимир Зеленський перебував з офіційним візитом у Туреччині.

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