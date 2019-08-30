Кабмін вивчає можливість проведення перепису населення цього року, - прем'єр-міністр Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"Він (перепис. - Ред.) вже ініційований, запланований на грудень наступного року. Був. Але ми вивчаємо можливість провести його цього року", - сказав Гончарук журналістам у Києві в п'ятницю.

За його словами, плани провести перепис в кінці 2020 року були пов'язані з тим, що в Україні восени 2019-го мали відбутися чергові парламентські вибори.

"Виборів тепер не буде, принаймні, парламентських точно", - сказав він.

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На уточнювальне питання про можливість проведення місцевих виборів восени цього року Гончарук відповів: "Я не знаю. Я думаю, що ні, але рішення не я приймаю ... Ведеться дискусія".