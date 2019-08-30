Чим нам американці допомогли? "Джавеліни" дали? Санкції? Але цього замало, нам потрібен план Маршалла, - Коломойський

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів Ігор Коломойський.

"Я не критикую взаємодію зі США. Я кажу, що ми втратили через нашу прозахідну політику і напад Росії, ймовірно, 100 мільярдів ВВП, а потім вони компенсують 3 мільярди. Ще й не просто, а в борг. Твій же долар віддати тобі під відсотки. Відносини зі США треба поставити в рамки нормального повноцінного співробітництва. Рівноправного - це голосно сказано, але більш-менш шанобливого хоча б. Повага - це отримувати адекватну взаємодопомогу за ті дії, які ми здійснюємо не тільки заради себе, а й заради глобального геополітичного впливу Заходу. Якщо США і ЄС хочуть, щоб російські танки стояли біля Донецька, а не біля Львова, то це коштує грошей. Згадаймо історію, як спроба умиротворення судетських німців, аншлюс Австрії, призвели до вторгнення в Польщу, до глобальної війни. Якщо ми не зупинимо Путіна зараз, то далі буде дорожче", - акцентував Коломойський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "План Маршалла" для України цілком реальний і може бути вже зовсім скоро реалізований, - екс-прем'єр Литви Кубілюс. ФОТОрепортаж

"У нас через війну пів ВВП вкрали - 100 мільярдів доларів! То, може, вони нам мають 200 мільярдів дати взамін? Та яка нахрін підтримка Заходу? Підтримка Заходу була моральна і політична, сиділи і, як зазвичай, дивилися, чим закінчиться. Санкції реально ввели після того, як Росія збила "Боїнг". Я бачу значення санкцій для Росії - їй погано. А нам краще? Зупинила цю агресію рішучість українського народу і страх Путіна і російського суспільства перед великими жертвами. Повірте мені - жодна Америка їх ніколи не лякала. Америка - це другий фронт, тушонка. Без тушонки неможливо воювати, але це не автомат Калашникова і не набої. Скільки ми людей поклали, щоб зупинити росіян, хіба серед загиблих були американці? МВФ дав 15 мільярдів, а назад забрали 13 - вони чисті мироїди і кровопивці. Їх Україна як така не цікавить. Більше того, у них геополітика абсолютно розділена з бізнес-інтересами. Найчастіше бізнес-інтереси превалюють", - додав він.

Водночас Коломойський зазначив, що не боїться процесів проти його власності в США: "Ні, не боюся, та й мені байдуже. Як прийшло, так і пішло. У мене і в Росії були величезні активи, а тепер немає нічого. Голова є, ноги-руки є, документи є, гроші в кишені на хліб з маслом є. Я морально готовий з усім розстатися - але не без боротьби".

Читайте: Конфлікт із пов'язаними з Джуліані Фурманом і Парнасом вичерпаний і завершиться мировою угодою, - Коломойський про кримінальну справу в США

"Щодо "Приватбанку" американці вже кажуть - зробіть, що хочете, ми підтримаємо будь-яке ваше рішення. Зеленський став президентом не тому, що Трамп сказав, що він бажає йому найкращого. Зеленського обрав український народ. Нехай він в українського народу і питає, куди нам іти. Чим нам американці допомогли? "Джавеліни" дали? Санкції? Але цього замало, нам потрібен план Маршалла", - резюмував Коломойський.

Повністю інтерв'ю з Ігорем Коломойським: "Порошенко втримав країну в найважчий час. До націоналізації "Приватбанку" Порошенко не причетний" читайте тут.