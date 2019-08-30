Тариф на електроенергію цілком реально знизити до 70-80 коп. А на газ ціна має бути максимум 3 тис. грн за 1 тис. куб. м., - Коломойський

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів Ігор Коломойський.

"Для початку порахуймо цифри - скільки коштує електроенергія, скільки коштують наші люди. Переводимо шахти державні на прямі контракти з "Центренерго", встановлюємо ціну вугілля - вона сьогодні 2500-2400 грн за тонну, а реально обґрунтована вартість - 1200-1500. Але навіть якщо по 2 000 брати, нічого страшного, це приблизно 80 доларів. З однієї тонни вугілля виходить 2290 кВт/год. Беремо 80 доларів і ділимо на 2290 кВТ/год електроенергії. Виходить 3,4 центи. Ділимо на 0,85 - це співвідношення вартості вугілля і вмісту вугілля в структурі собівартості за умови виробництва "Центренерго" близько 770 мільйонів кіловат на місяць. Собівартість кіловат/години теплової енергії буде в такому випадку 4 центи - тобто 1 грн, за ціни 80 дол. за тонну вугілля. Сьогодні люди платять 1 грн 05 копійок за кіловат при співвідношенні у нас 50% атомна генерація, 45% - теплова і 5% гідро. Треба змінити політику, зробити 55% атомну генерацію і зменшити теплову до 40%, тоді собівартість знизиться. Середня собівартість кіловата електроенергії з інвестскладовою зараз становить 59 копійок. Воднчоас все пронизано корупцією в енергетиці, від початку і до кінця, і якщо прибрати корупційну складову, і вибудувати робочу систему, тариф цілком реально знизити з 1 грн 05 копійок до 70-80 копійок", - заявив Коломойський.

"Газ. Максимум 3 тис. грн ціна повинна бути за 1000 кубів, удвічі менше, ніж зараз. Я просто розумію, скільки собівартість газу, скільки інвестиційна складова, і яка має бути ціна. Я сказав 3 тис. - це вже з інвестиційною складовою. Вітренко говорив про 200 дол. з інвестиційною складовою. Головне, що ми повинні прибрати корупційну складову, як у крючкових і кононенків", -додав олігарх.

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"Коболєв і Вітренко в порядку. Які цілі і завдання перед ними ставили, вони такі і виконували. Так, "Нафтогаз" заробив 50 млрд за рік за чинним планом. А скільки населення пограбовано новими тарифами? На яку суму? А скільки українців виїхало з країни через те, що "Нафтогаз" заробив? А скільки коштує одна людина, яка виїхала? Коли з СРСР поїхав мільйон євреїв, Радянський Союз припинив існування. У скільки оцінюємо інвестиції у виховання і освіту одного радянського єврея? У 100 тисяч оцінюємо? Значить, виїхало 100 млрд з країни, ось який збиток. Ну 100 тис. треба мінімум витратити, щоб одну людину вигодувати, виростити, дитячий сад, піонерія, комсомол, університет, завод, армія. Скрізь ж треба його годувати, одягати, взувати, все ж безкоштовно. Лікувати треба. В результаті він потім бере і їде. А скільки українців виїхало? 10 мільйонів? Українцям країни Заходу відкривають всі двері - порядні, культурні, працьовиті громадяни. У 100 тисяч давайте оцінимо виховання і навчання за кожного, скільки буде? Трильйон доларів - ось це наші тільки втрати робочої сили за 28 років, і нам це ніхто не компенсує. І ми повинні припинити втрачати людей, і наша країна повинна бути спрямована на це завдання", - акцентував Коломойський.

"З якого дива змушують бізнес платити за зелену енергетику, яку будує не держава, а великі приватні компанії, які на цьому наживаються і яким держава відшкодовує 15-16 центів за кіловат-годину? Потрібна доктрина. Може краще підтримувати атомну енергетику, яка дає найбільш дешеву електроенергію, або, може, дотувати шахти, щоб шахтарі працювали в кращих умовах? Багатьом фінансовим структурам на Заході, типу ЄБРР, Світового банку, нікуди дівати дешеві кредити, ось вони шукають куди вигідно вкласти, отримати надприбутки на тарифах, ось і ходять посли, лобіюють. Я зараз консультуюся з адвокатами з приводу подання запиту в Конституційний суд – чи справедливо, законно, що вся країна, у якій величезні економічні проблеми, скидається і дотує один з найдорожчих видів виробництва електроенергії порівняно з іншими - більш дешевими і доступними? Раніше дотували збиткові шахти, зараз повісили собі на шию ще й великі зелені електростанції. Це проблема не в екології! Якщо держава дотує - так нехай тоді держава і отримає у власність всі ці великі зелені електростанції! Але держава не запитувала громадян - а вигідно нам дотувати один з видів приватного бізнесу ціною розорення інших сфер бізнесу? І чому такі високі і вигідні ціни? 15-16 центів за кіловат-годину - це грабіж країни, за вартості теплової генерації 4 центи. Великий бізнес не просто хоче повертати свої інвестиції в зелені електростанції - вони хочуть повертати їх швидко. Так чому ми повинні це оплачувати зі своєї кишені?"- висловився Коломойський щодо зеленої енергетики.

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Повністю інтерв'ю з Ігорем Коломойським: "Порошенко втримав країну в найважчий час. До націоналізації "Приватбанку" Порошенко не причетний" читайте тут.