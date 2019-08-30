Кабмін планує домогтися укладення довгострокового контракту щодо транзиту газу, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
"Нам, звісно, необхідно домогтися довгострокового контракту щодо транзиту. Для цього потрібно добре попрацювати", - сказав він журналістам у Києві в п'ятницю.
За словами прем'єра, уряд у рамках підготовки до тристоронніх переговорів готує позицію української сторони.
"Ми глибоко розуміємо поточну ситуацію. Готуємося до переговорів. Формуємо позицію на переговорах. Тому я наразі не хочу коментувати це публічно", - зазначив Гончарук.
Нагадаємо, раніше глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв в інтерв'ю німецькому виданню Handelsblatt повідомив, що переговори за участю представників України, ЄС та Росії щодо укладення майбутнього контракту про транзит російського газу в Європу через українську газотранспортну систему відбудуться 16 вересня.