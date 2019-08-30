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30.08.19 14:37

Організатори схеми реалізації фальсифікованого алкоголю, вартістю 20 млн грн, постануть перед судом на Вінниччині

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Вінницькій області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури направили до суду кримінальне провадження щодо організаторів масштабної схеми реалізації фальсифікованого алкоголю.

Організатори схеми реалізації фальсифікованого алкоголю, вартістю 20 млн грн, постануть перед судом на Вінниччині

У межах розслідування кримінального провадження в грудні минулого року було встановлено ​​організовану злочинну групу у складі 4 осіб, які купували на території області незаконно виготовлені алкогольні напої і реалізовували їх кінцевим покупцям через низку спеціалізованих сайтів, спеціально створених у мережі інтернет. При цьому алкоголь, підроблений під відомі іноземні марки, продавали в упаковках bag-in-box, а операції з реалізації не відображали в бухгалтерському та податковому обліку, повідомляє Цензор.НЕТ.

Таким чином, протягом 2016-2018 років унаслідок злочинної діяльності фігуранти отримали від реалізації продукції кошти в розмірі понад 20 млн грн, які легалізували і використовували, зокрема, для подальшого вчинення злочинів.

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Усім членам організованої групи оголошено підозри за ч.1 ст.204, ч.4 ст.190, ч.3 ст.229 та ч.3 ст.209 КК України і загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років.

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