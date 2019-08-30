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30.08.19 14:14

"Укрзалізницю" потрібно розділити на три частини, одну з них залишили в державній власності, - Гончарук

Новий уряд планує розділити "Укрзалізницю" на три компанії і продати її частину приватним інвесторам.

"Укрзалізницю" потрібно розділити на три частини, одну з них залишили в державній власності, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

"Особисто моя позиція: чим менше держави в економіці, тим краще. Звичайно, залишаться підприємства, які є стратегічними - та сама "Укрзалізниця". Там є частина, яка не може бути приватизована - залізничне полотно", - повідомив Гончарук.

За його словами, УЗ потрібно розділити на три частини і лише одну з них залишити в державній власності.

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"Є модель, коли підприємство ділиться на операторів трьох різних частин. Це окрема і дуже складна історія. Те, що може бути і є природною монополією, де не може бути конкурентного ринку, можна залишити державі. І то, я б заводив туди приватний капітал", - повідомив Гончарук.

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