"Укрзалізницю" потрібно розділити на три частини, одну з них залишили в державній власності, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

"Особисто моя позиція: чим менше держави в економіці, тим краще. Звичайно, залишаться підприємства, які є стратегічними - та сама "Укрзалізниця". Там є частина, яка не може бути приватизована - залізничне полотно", - повідомив Гончарук.

За його словами, УЗ потрібно розділити на три частини і лише одну з них залишити в державній власності.

Читайте також: Я дуже довіряю Нефьодову і сподіваюся, що вже цього року контрабанда як системне явище піде в минуле, - Гончарук

"Є модель, коли підприємство ділиться на операторів трьох різних частин. Це окрема і дуже складна історія. Те, що може бути і є природною монополією, де не може бути конкурентного ринку, можна залишити державі. І то, я б заводив туди приватний капітал", - повідомив Гончарук.