Зеленський - це камертон, з яким потрібно звіряти всі складні рішення, ухвалені Кабміном, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"До цього я бачив президента майже щодня. Зараз, звісно, ми бачитимемося рідше. Через те, що Кабмін - це велика махина. Це 100+ держорганів... Тут є трохи роботи, є чим зайнятися", - сказав він журналістам у Києві в п'ятницю.

Гончарук наголосив, що є частиною команди Зеленського.

"Я розраховую, що ми з президентом, оскільки я - частина його команди, спілкуватимемося настільки тісно, наскільки це потрібно, щоб розуміти один одного з півслова. Він політичний лідер команди, обраної українським народом. Він - це камертон, з яким потрібно звіряти всі складні рішення, які ми ухвалюватимемо", - прокоментував глава уряду.

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"Ми радше команда менеджерів, найнята для того, щоб навести лад у процесах. Але політичним лідером команди, безумовно, є Володимир Зеленський", - додав він.