У мерії Дніпра презентували новий інформаційний веб-ресурс "Бізнес-простір Дніпра"

Новий сервіс створено за ініціативою та підтримкою мера Бориса Філатова для вдосконалення системи взаємодії між владою міста й бізнесом і запровадження сучасних форм інформаційного сприяння підприємництву.

"Завдяки цьому сервісу у режимі онлайн кожен може отримати актуальну та систематизовану інформацію щодо алгоритмів започаткування власної справи, порядку отримання адміністративних послуг і документів дозвільного характеру, електронних сервісів для бізнесу. А також чинних об’єктів інфраструктури підприємництва у місті, пріоритетних напрямів співпраці суб’єктів господарювання з міською владою в рамках реалізації програм і проєктів. Усі інформація структурована, посилання скомпоновані за напрямами діяльності. Словом, підприємці скорочуватимуть свій час у пошуках необхідної інформації", – розповів під час пресконференції 30 серпня директор департаменту правового забезпечення Дніпровської міської ради Артем Павлов.

На новому веб-ресурсі "Бізнес-простір Дніпра" розміщено такі розділи, як: "Електронна платформа з обговорення проєктів регуляторних актів", "Заходи для бізнесу", "Створюємо власний бізнес", "Адміністративні послуги підприємцям", "Електронні сервіси для бізнесу", "Міська влада пропонує", "Місцеві інституції підтримки підприємництва", "Фінансові інструменти для ведення бізнесу", "Інвестиційна діяльність", "Відкриті дані", "Зворотний зв’язок".

За словами начальника відділу регуляторної політики департаменту правового забезпечення Дніпровської міської ради Ірини Журавльової, особливість згаданого сервісу полягає у тому, що відтепер підприємці з різним досвідом та напрямами діяльності мають єдиний ресурс, розділи якого відображають основні питання щодо створення, ведення та розвитку бізнесу саме у Дніпрі.

"Наприклад, у розділі "Заходи для бізнесу" розміщуються анонси про освітні семінари, тренінги, форуми, виставки, конференції за участю підприємців, міської влади тощо. У розділі "Міська влада пропонує" – перелік чинних міських програм, до реалізації яких мають змогу долучатися підприємці. У розділі "Створюємо власний бізнес" розміщено посилання на платформу ефективного регулювання PRO, до якої наше місто долучилося наприкінці 2018 року. Тут низка унікальних сучасних сервісів, що допомагають підприємцям започатковувати та вести бізнес. Зокрема, для ознайомлення доступно 114 видів підприємницької діяльності, з конкретизацією інформації по Дніпру, а саме – щодо відповідних служб, контактів, необхідних документів, термінів їх підготовки тощо", – розповіла Ірина Журавльова.

Вона також додала, – сервіс "Бізнес-простір Дніпра" продовжуватиме наповнюватися корисною інформацією. "Запрошуємо підприємців, науковців і представників громадськості до співпраці та конструктивного діалогу для вдосконалення веб-ресурсу, його подальшого наповнення. Для цього є і відповідний розділ "Зворотний зв’язок", – підкреслила начальник відділу регуляторної політики департаменту правового забезпечення Дніпровської міської ради.

Скористатися веб-ресурсом "Бизнес-простір Дніпра" можна на головній сторінці офіційного сайту Дніпровського міської ради за посиланням https://dniprorada.gov.ua/uk.