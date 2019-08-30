Бородянський представив керівників напрямків Офісу гуманітарної політики

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Я радий, що нарешті можу представити більшу частину команди Офісу з розробки гуманітарної політики України", - йдеться в повідомленні.

Бородянський перерахував координаторів напрямків:

- Музеї та заповідники - Марія Задорожня;

- Спорт - Володимир Шумилін;

- Кіно - Вікторія Ярмощук;

- Медіа та інформаційна безпека - Федір Гречанінов;

- Театр - Андрій Палатний;

- Музика - Галина Григоренко;

- Туризм - Павло Корнієнко;

- Благодійність та волонтерством - Валерія Татарчук;

- Книги і видавнича індустрія - Антон Мартинов;

- Гуманітарна та інформаційна політика тимчасово окупованих територій - Олександра Дворецька.

Бородянський зазначив, що координатора напрямку Релігія поки що шукають, а координатора напрямку Молодіжна політика буде названо пізніше.

"На цей час всі наші координатори напрямків поєднують роботу над розробкою гуманітарної політики та своє персональне місце роботи і працюють з нами як активні представники своїх сфер, беззаперечні експерти та люди, яким просто не байдуже, як буде розвиватися гуманітарна сфера в Україні", - підсумував Бородянський.

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